刺針醫學期刊總編輯批評美英忽視新型肺炎疫情警告

刺針醫學期刊總編輯批評,美國和英國政府忽視刺針和世衛關於新型肺炎疫情大流行的警告,推行放任的集體感染政策,讓新冠狀病毒在全國傳播,他認為此舉是完全錯誤。

刺針醫學期刊總編輯Richard Horton醫生說:「我想我們現在明白,為何我們浪費了整個2月和3月初的4至5個星期,當時政府應準備防護裝備,應要擴大檢測,卻沒有這麼做,政府推行放任集體感染政策,以此應付這病毒,是完全錯誤的政策,是錯誤的決定。」

Horton表示,1月最後一個星期,刺針刊登了5篇文章,清晰講出這場大流行將有多嚴重,一種全新的病毒,沒藥醫,死亡人數持續增加,大量病患要轉到深切治療部,需要用呼吸機,需要病毒檢測,需要追蹤病患接觸史和隔離,每一篇文章都呼籲各國要採取行動應對這場疫情。

Horton批評,美國和英國政府忽視警告,未有及早採取防控措施,反而推行放任的集體感染政策,讓新冠狀病毒在全國傳播。

他說集體感染可能適用於較輕微的病毒感染,以此來應對新型肺炎是完全錯誤。

