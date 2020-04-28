刺針醫學期刊總編輯批評美英忽視新型肺炎疫情警告

【KTSF】

刺針醫學期刊總編輯批評，美國和英國政府忽視刺針和世衛關於新型肺炎疫情大流行的警告，推行放任的集體感染政策，讓新冠狀病毒在全國傳播，他認為此舉是完全錯誤。

刺針醫學期刊總編輯Richard Horton醫生說：「我想我們現在明白，為何我們浪費了整個2月和3月初的4至5個星期，當時政府應準備防護裝備，應要擴大檢測，卻沒有這麼做，政府推行放任集體感染政策，以此應付這病毒，是完全錯誤的政策，是錯誤的決定。」

Horton表示，1月最後一個星期，刺針刊登了5篇文章，清晰講出這場大流行將有多嚴重，一種全新的病毒，沒藥醫，死亡人數持續增加，大量病患要轉到深切治療部，需要用呼吸機，需要病毒檢測，需要追蹤病患接觸史和隔離，每一篇文章都呼籲各國要採取行動應對這場疫情。

Horton批評，美國和英國政府忽視警告，未有及早採取防控措施，反而推行放任的集體感染政策，讓新冠狀病毒在全國傳播。

他說集體感染可能適用於較輕微的病毒感染，以此來應對新型肺炎是完全錯誤。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。