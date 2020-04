KTSF 26台週三起用新頻率播放 天線電視訊號需重新掃描（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本週三,也就是4月29日,本台KTSF將按照聯邦通訊委員會(FCC)的規定,使用新的頻率播放電視節目,因此使用天線收看本台節目的觀眾,需要重新掃描電視信號。

從4月29日星期三下午1點開始,本台KTSF 26將使用新的頻率信號播放電視節目。

KTSF市場部總監何紹堂(Kevin Ho)說:「因為聯邦通訊委員會將全美大部分電視台使用的頻率重新編排過,為甚麼會這麼做呢?因為除了電視台使用這些大氣電波之外,現在越來越多的電訊供應商都會用到這些大氣電波,最重要它現在要拿出一部分給緊急時候使用,例如911、地震等緊急情況,要用到大氣電波的頻率。」

而聯邦通訊委員會重新編排這些頻率後,要求所有使用天線收看電視的觀眾,必須重新掃描一次電視訊號,確保可以在同樣的頻道,繼續收看到原有的電視節目。

何紹堂說:「所以全美大部分電視台都會在今年內將頻率重新掃描一次,我們仍然在26.1或者26.2播放。」

用天線收看本台節目的觀眾,在4月29日下午1點後也可能遇到兩種情況,首先,觀眾即使沒有重新掃描電視訊號,仍可以繼續收看本台節目。

何紹堂說:「為甚麼會這樣呢?因為我們曾經做過一些測試,可能有些電視,你無須做任何就能自動找出訊號。」

但如果4月29號下午1點後開始看不到本台的電視節目,就需要重新掃描一次電視訊號,才能看到本台節目,不過以往用天線收不到本台訊號的電視,仍可能看不到。

如果觀眾仍對電視收訊有問題,可以查看自己的電視使用手冊,也可以請家裡的年輕人幫忙掃描,或者上本台網站查看詳情,網址:http://www.ktsf.com/rescan,也可致電本台(415) 468-2626。

使用有線電視例如Xfinity或衛星電視DirectTV的觀眾,則不受任何影響,也無須做任何更改。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。