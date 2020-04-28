KTSF 26台週三起用新頻率播放 天線電視訊號需重新掃描（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本週三，也就是4月29日，本台KTSF將按照聯邦通訊委員會（FCC）的規定，使用新的頻率播放電視節目，因此使用天線收看本台節目的觀眾，需要重新掃描電視信號。

從4月29日星期三下午1點開始，本台KTSF 26將使用新的頻率信號播放電視節目。

KTSF市場部總監何紹堂（Kevin Ho）說：「因為聯邦通訊委員會將全美大部分電視台使用的頻率重新編排過，為甚麼會這麼做呢？因為除了電視台使用這些大氣電波之外，現在越來越多的電訊供應商都會用到這些大氣電波，最重要它現在要拿出一部分給緊急時候使用，例如911、地震等緊急情況，要用到大氣電波的頻率。」

而聯邦通訊委員會重新編排這些頻率後，要求所有使用天線收看電視的觀眾，必須重新掃描一次電視訊號，確保可以在同樣的頻道，繼續收看到原有的電視節目。

何紹堂說：「所以全美大部分電視台都會在今年內將頻率重新掃描一次，我們仍然在26.1或者26.2播放。」

用天線收看本台節目的觀眾，在4月29日下午1點後也可能遇到兩種情況，首先，觀眾即使沒有重新掃描電視訊號，仍可以繼續收看本台節目。

何紹堂說：「為甚麼會這樣呢？因為我們曾經做過一些測試，可能有些電視，你無須做任何就能自動找出訊號。」

但如果4月29號下午1點後開始看不到本台的電視節目，就需要重新掃描一次電視訊號，才能看到本台節目，不過以往用天線收不到本台訊號的電視，仍可能看不到。

如果觀眾仍對電視收訊有問題，可以查看自己的電視使用手冊，也可以請家裡的年輕人幫忙掃描，或者上本台網站查看詳情，網址：http://www.ktsf.com/rescan，也可致電本台(415) 468-2626。

使用有線電視例如Xfinity或衛星電視DirectTV的觀眾，則不受任何影響，也無須做任何更改。

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