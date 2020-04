【KTSF】

受到疫情影響,蘋果公司今年iPhone 12新手機的發布日期將會延遲一個月。

蘋果公司今年稍晚原本預計要發布最新一代的iPhone 12手機,根據華爾街日報報導,受到生產嚴重延誤的影響,新手機的發布日期延後一個月,主要的原因是新冠肺炎疫情,繼續影響到亞洲消費者的需求,以及當地的生產力。

華爾街日報指出,不僅發布日期延後,蘋果公司也將預計在今年下半年要開始生產的手機數量總額減產約兩成。

