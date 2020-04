舊金山華裔消防員指華埠消費者未遵守社交距離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區新型肺炎確診個案的增幅有持續放緩的跡象,加上近日天氣變暖,過去的週末亦多了人外出,不過一名在舊金山華埠消防局工作的華裔消防員表示,去華埠購物的市民,大家未有保持社交距離,呼籲市民切勿掉以輕心。

梅德俊在中國出生,5歲隨家人移民來舊金山,在華埠長大,他曾經任職救護員十年,現在在華埠的2號消防局擔任消防員。

梅德俊表示,華埠是他成長的社區,因此,當每次見到市民在Stockton街買菜時沒有保持社交距離,他非常在意。

梅德俊說:「我留意到他們外出散步時,還有很多人沒有保持6呎距離,買菜選菜選生果,在超級市場,我明白是很窄,地方是很窄,難一點保持6呎距離,我想解釋給他們聽,自己想想為什麼那麼重要,保持6呎距離,因為染到病回家不只是影響自己,這個病是可以染到家人朋友。」

梅德俊小時候曾經在散房生活,他明白在散房保持6呎社交距離有多困難,但他希望散房戶盡量做,或者煮飯的時間調整一下,一次過煮兩餐,或者可以減少大家在散房聚集的機會。

梅德俊說:「現在少了人入院,那我就外出,不用戴口罩,那你就更容易染病,我想你擔心好過不擔心。」

梅德俊表示,他明白華裔市民喜歡天天買新鮮食材,但為了防止病毒的傳播,他建議市民可以一星期一次,或者每隔3到5天才去買菜,一次過買多一點,華埠就不會那麼擁擠。

梅德俊指,消防員是高危一族,可能被傳染亦完全不知道,前線人員都病了,就不知道誰來保護市民,因此梅德俊希望大家自律,日常生活要跟足市府的衛生指引。

梅德俊說:「人人打911,如果要救護服務,我們每一個都會假設他們有新冠病毒,如果我們不假設,覺得這個人不咳不發燒,就不用戴口罩不用戴手套,你聽到新聞,有感染的人什麼病徵都沒有,不咳不發燒,呼吸沒有困難,他可以傳染我們。」

梅德俊所屬的亞裔消防員協會以及消防員工會,特別製作了這張中文的海報,張貼在華埠,提醒大家保持社交距離的重要性。。

