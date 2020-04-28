舊金山華裔消防員指華埠消費者未遵守社交距離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區新型肺炎確診個案的增幅有持續放緩的跡象，加上近日天氣變暖，過去的週末亦多了人外出，不過一名在舊金山華埠消防局工作的華裔消防員表示，去華埠購物的市民，大家未有保持社交距離，呼籲市民切勿掉以輕心。

梅德俊在中國出生，5歲隨家人移民來舊金山，在華埠長大，他曾經任職救護員十年，現在在華埠的2號消防局擔任消防員。

梅德俊表示，華埠是他成長的社區，因此，當每次見到市民在Stockton街買菜時沒有保持社交距離，他非常在意。

梅德俊說：「我留意到他們外出散步時，還有很多人沒有保持6呎距離，買菜選菜選生果，在超級市場，我明白是很窄，地方是很窄，難一點保持6呎距離，我想解釋給他們聽，自己想想為什麼那麼重要，保持6呎距離，因為染到病回家不只是影響自己，這個病是可以染到家人朋友。」

梅德俊小時候曾經在散房生活，他明白在散房保持6呎社交距離有多困難，但他希望散房戶盡量做，或者煮飯的時間調整一下，一次過煮兩餐，或者可以減少大家在散房聚集的機會。

梅德俊說：「現在少了人入院，那我就外出，不用戴口罩，那你就更容易染病，我想你擔心好過不擔心。」

梅德俊表示，他明白華裔市民喜歡天天買新鮮食材，但為了防止病毒的傳播，他建議市民可以一星期一次，或者每隔3到5天才去買菜，一次過買多一點，華埠就不會那麼擁擠。

梅德俊指，消防員是高危一族，可能被傳染亦完全不知道，前線人員都病了，就不知道誰來保護市民，因此梅德俊希望大家自律，日常生活要跟足市府的衛生指引。

梅德俊說：「人人打911，如果要救護服務，我們每一個都會假設他們有新冠病毒，如果我們不假設，覺得這個人不咳不發燒，就不用戴口罩不用戴手套，你聽到新聞，有感染的人什麼病徵都沒有，不咳不發燒，呼吸沒有困難，他可以傳染我們。」

梅德俊所屬的亞裔消防員協會以及消防員工會，特別製作了這張中文的海報，張貼在華埠，提醒大家保持社交距離的重要性。。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。