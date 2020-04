CVS宣布5月底前在全美增加千個新冠病毒檢測點

【KTSF 吳宇斌報導】

美國連鎖藥房CVS週一宣布新計劃,將在全國增加新冠病毒檢測點。

CVS表示,將在5月底之前於全國開設1,000個新冠病毒測試點,公司表示,依據目前的檢測物資供應和實驗室的檢測容量,希望能夠每月進行約150萬個檢測。

CVS指,接受檢測的民眾,需要在CVS Minute Clinic網站進行預約,然後取得並自行使用病毒檢測盒,之後將檢測盒放到CVS指定地點,幾日後就會收到CVS檢測結果的電話。

公司發言人表示,將會首先在有Minute Clinic的CVS門店設置檢測點,加州有約60個,灣區城市Burlingame、Campbell、Cupertino、Danville、Mountain View、舊金山、聖荷西、San Mateo、Santa Clara、Sunnyvale和Walnut Creek。

屆時檢測點僅限開車到達,並且僅限有預約的民眾,不需要醫生轉介,但必須要符合聯邦疾控中心(CDC)的檢測標準。

