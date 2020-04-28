CVS宣布5月底前在全美增加千個新冠病毒檢測點

【KTSF 吳宇斌報導】

美國連鎖藥房CVS週一宣布新計劃，將在全國增加新冠病毒檢測點。

CVS表示，將在5月底之前於全國開設1,000個新冠病毒測試點，公司表示，依據目前的檢測物資供應和實驗室的檢測容量，希望能夠每月進行約150萬個檢測。

CVS指，接受檢測的民眾，需要在CVS Minute Clinic網站進行預約，然後取得並自行使用病毒檢測盒，之後將檢測盒放到CVS指定地點，幾日後就會收到CVS檢測結果的電話。

公司發言人表示，將會首先在有Minute Clinic的CVS門店設置檢測點，加州有約60個，灣區城市Burlingame、Campbell、Cupertino、Danville、Mountain View、舊金山、聖荷西、San Mateo、Santa Clara、Sunnyvale和Walnut Creek。

屆時檢測點僅限開車到達，並且僅限有預約的民眾，不需要醫生轉介，但必須要符合聯邦疾控中心（CDC）的檢測標準。

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