加州將分四階段重啟經濟 數週後可逐步復市

【KTSF 郭柟報導】

加州新型肺炎確診人數達4.5萬人,過去一日再多54人死亡,州長紐森預期幾星期內,加州可以逐步復市和復課。

加州再多54人死於新型肺炎,累計1,809宗,總確診人數達4.5萬人,3,455人住院,州長紐森預期幾星期內,加州可以逐步開放一些零售店、學校和托兒所。

紐森表示,考慮到疫情期間教學進度受影響,計劃提早在7月尾至8月初展開秋季新學期,不過暫時未落實。

紐森說:「作為家長,我都同其他家長和教師,以及一些學生談過,我們覺得有可能要學年提早一點開始。」

紐森週二進一步列明重啟經濟的四個階段,首個階段,即是現在,只限必要服務行業,例如醫院和超市營運,目的是做足防疫安全和準備。

第二階段是開放低風險場所,包括製造業、零售店、辦公室、學校、托兒所等。

第三階段是開放高風險場所,包括健身室、髮型屋、教會等,去到第四階段就是正式解除居家令,可以重開演唱會和峰會等眾多人聚集的活動,要達到這個階段,必須研發出治療新型肺炎的方法。

州府衛生部長Sonia Angel指,要安全踏入第二階段,必須確保入院人數和深切治療部患者穩定,測試數目和追蹤足夠,醫院保護裝備充足。

紐森預期幾星期內可以踏入第二階段,不過要去到第四階段,可能要等多幾個月。

紐森重新提及幾時逐步重啟經濟,是根據他在兩星期前定下的六大指標,包括有無足夠的測試和追蹤確診人數、有無保護好高危群眾、醫療系統有無足夠負荷能力、有無跟學府和科研機構合作研發治療方法、有無為商店、學校、托兒所等制定社交距離措施,以及有無收集到足夠數據因應情況重啟居家抗疫令。

另外,紐森表示,現時加州做到每日進行2萬個測試。

