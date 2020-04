【KTSF】

加州州長紐森週二披露他逐步放寬居家抗疫令的計劃,當中包括學童有可能提早於7月開學。

紐森表示,現階段尚未對學校復課有任何決定,但有可能需要提早開學,以彌補學校因疫情停課對學習的影響,目前不少學區和家庭在適應遙距教學上都面對不少困難。

但紐森強調,要重開學校,首先要確保教室可維持適當的社交距離,同時要合符公共衛生安全指引。

其他經濟方面,紐森說零售店舖和製造業可能會率先重開,但營業上要作出改動,例如引入路邊取貨服務。

