【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣San Leandro市的Bay Fair站週二早上發生列車撞傷人事件。

案發於早上9時50分,該名人士被撞後卡在路軌,暫時未知其情況如何。

事發後,捷運列車一度不停Bay Fair站,至早上10時50分才回復正常服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。