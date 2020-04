世衛指沒證據顯示新型肺炎康復者免疫

【有線電視】

全球新型肺炎死亡人數超過20萬,累計確診個案逾280萬宗,世衛指,目前無證據顯示康復者不會再受感染,警告若有國家以「免疫通行證」做解封基礎,或會導致疫情蔓延。

連月疫情打亂全球各地民眾日常生活,多個國家正計劃,讓有新型肺炎有抗體的人恢復外出和工作。

智利將豁免逾4,600個康復者毋須遵守防疫限制,其他人亦可申請作抗體測試,有健康證明便可以復工。

英國《每日郵報》報道,政府訂購5,000萬盒抗體測試劑,期望六月實施類似的解封方案。

德國學者亦正準備作大規模的抗體檢測篩查,予政府制定解封措施時作參考。

不過,世衛表明不同意「免疫通行證」這做法,指目前沒有證據顯示,曾受感染後康復及有抗體的人,對新型冠狀病毒免疫不會再感染。

雖然大部分研究均顯示康復的人有抗體,但部分人血液中的抗體水平非常低。

測試抗體的化驗室需更多檢測,證明其測試準確,不會出現「假陽性」,以及分辨出新型冠狀病毒和其他冠狀病毒。

世衛又警告,若發免疫力證明,反而有機會令人忽視健康指引,增加病毒持續傳播風險。

