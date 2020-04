白宮取消疫情簡報會 特朗普炮轟傳媒做假新聞

【有線新聞】

白宮取消週六的疫情簡報會,早兩日在記者會提到「照日光浴殺病毒」,備受批評的特朗普總統炮轟傳媒,只做假新聞,形容舉行簡報會浪費時間和努力。有報道指他當日根本未了解清楚資訊,便提出殺病毒的說法。

特朗普週四提到注射消毒劑、照日光浴來殺滅病毒,惹來各方非議。翌日白宮疫情記者會取消答問環節,只開了21分鐘,到週六,更通知傳媒取消記者會。

特朗普之後Twitter連發多條帖文,炮轟傳媒只會惡意提問,不準確報道事實,這樣舉行記者會是浪費他時間和努力。

特朗普又指週四記者會上,他不是問白宮疫情協調員伯克斯,關於照射陽光的問題,是問另一位專家,傳媒又作假新聞。

特朗普問:「德博拉(伯克斯),你聽聞過嗎?高溫和陽光對其他病毒有療效,對新型肺炎病毒有療效嗎?」

不過回看當日記者會,特朗普的確指明向伯克斯發問,有傳媒報道特朗普當日在記者會前,只匆匆聽過官員相關研究資料,誤解了意義便在會上說出來。

《有線新聞網絡》稱,特朗普其實甚少參與會前疫情專責小組的會議,試過逾10天沒有出席,即使出席也不是專注抗疫議題,較關注自己如何表現。

美國近日連番指責中國企圖隱瞞疫情。《華盛頓郵報》報道,美國駐華大使館官員早於兩年前,已兩度向國務院高層發外交電文,關注武漢病毒研究所的安全及管理隱患,其中一封指科研和技術人員都沒足夠培訓,但研究蝙蝠的冠狀病毒,擔心引發像沙士般的疫症。

美國國務院把電文列為敏感,但不屬保密。《華盛頓郵報》4月初知悉該外交電文,要求公開;國務院則稱不屬逼切公布的資訊而拒絕。報館已入稟法院要求提供資料。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。