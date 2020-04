【KTSF】

國家氣象局指出,一股高氣壓正籠罩灣區,導致天氣異常和暖,預測週二是本週最熱的一天,部分地區日間最高溫度可高達華氏90度。

預測週二最熱的地區,包括南灣Santa Clara縣和東灣內陸地區,至於中谷地區以及首府沙加緬度地區,日間氣溫將衝破90度。

氣象局表示,炎熱的天氣對體弱人士可能構成危險,而週二灣區的酷熱程度是黃色,即是有輕微的危險,大家要注意多喝水,以及留在陰涼的地方。

氣象局預測週三沿岸地區氣溫將轉涼,週四到週末,內陸地區的氣溫也跟著下降至70多度的水平。

