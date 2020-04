【有線新聞】

台北一間卡拉OK懷疑因為電梯工程引發大火,5死2危殆、50多人送院,數百人疏散和獲救,初步相信最先起火的儲物室,懷疑有電線短路,兩名卡拉OK職員及一名承包商員工,涉嫌違反消防法和過失致死罪被捕。

消防到火場調查這宗台灣近年死傷最嚴重卡拉OK大火,起火的5樓燒至全毀鋼筋外露。

當局翻查閉路電視片段,指起火位置是同層的儲物室放置沙發等。相信是電梯工程的工人在儲物室內為工具充電,電線短路起火。

死者和重傷者集中在九樓房間和樓梯。消防指,大火造成嚴重傷亡,與卡拉OK內所有消防系統、包括緊急廣播、排煙系統關閉有關。

工程承包商承認,是按卡拉OK公司要求,上月關閉消防系統。

當局前一晚偵查訊問卡拉OK員工及電梯工程承包商等17人;卡拉OK兩名經理級職員及一名承包商員工,涉嫌違反消防法、公共危險罪和過失致死罪被捕,獲准以25萬元新台幣保釋。

台北市將檢查當地所有卡拉OK、電影院等封閉式公共場所,特別是卡拉OK集團其他分店,合格才能營業。