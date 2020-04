【有線新聞】

歐洲疫情持續放緩,西班牙放寬禁足令,兒童可於成人陪同下外出一小時,意大利部分行業下週復工。

歐洲疫情最嚴重的西班牙,小朋友禁足6星期,終於可以外出踢足球。

當地週日起,14歲或以下的兒童允許在一名成人陪同下,每日早上9時至晚上9時,於寓所方圓一公里外出活動一個小時,每名成人最多可陪伴3名兒童,但禁止進入遊樂園,且必須遵守社交隔離令,與他人至少保持兩米距離。

首相桑切斯表示,如果確診人數持續減少,接著的週六可容許國民單獨到戶外運動,或與同住的人外出短暫散步。

意大利亦逐步放寬封城措施,總理孔特指,製造業和建造業下月4日可以復工,但公司必須採取嚴格的防疫措施,才可重開。

孔特又指,研究表明新型肺炎傳染風險非常高,目前遙距教學效果良好,學校9月才會重開。

在英國,外相藍韜文重申目前不是放寬居家令的時機,倉卒行事有可能導致第二波爆發。

疫情下、德文郡一間慈善動物園被逼停業,園方指每星期要用11,500英鎊,照顧園內250隻動物,只剩下2個多星期的經費,最壞情況,動物可能要安樂死。

