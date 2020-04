【KTSF】

舊金山日落區一個公寓住宅單位發現屍體,警方將案件列為兇殺案處理,有本地傳媒報導指出,警方在住宅的雪櫃裡發現人的頭顱。

警方資料顯示,現場是Great Highway夾Moraga街一棟住宅公寓,警方發言人證實,在住宅裡發現一具屍體。

週日晚兇殺案調查組的探員,以及法醫官在現場搜證,當局暫時未公佈死者身份。

本地KTVU電視台的報導指出,警方在住宅裡的雪櫃發現一個人的頭顱,報導指出,警方調查一宗失縱人士案件時,發現這宗命案。

舊金山警方對有關報導不作評論,只表示當收到兇殺案探員的調查報告,才會公佈更多案情。

