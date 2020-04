中半島護老院發生集體感染新型肺炎 至少十死

【KTSF】

中半島Redwood City一間護老院發生集體感染新型肺炎,導致至少十人死亡。

Gordon Manor護老院至今有20名院友和7名員工確診,十名死亡的院友當中,其中一人是前史丹福大學主席Donald Kennedy。

亞裔主管Alisa Tu表示,對於集體感染一事感到很心痛,她希望盡全力控制疫情,該間護老院在州府的監察之下繼續營運當中。

有加州護老院改革聯盟就批評,州府必須重新審視現時的護老院系統,否則將有更多人死亡,包括醫護人員不足和缺乏防疫措施等問題。

但是有院友家屬就說會繼續讓親人住院,他認為發生這種事是意料之外。

州府在1月份為這間護老院做過衛生檢查顯示,院方有跟足衛生指引,Gordon Manor護老院有30幾年歷史,專門照顧患腦退化症的長者。

