猶他州有更多民眾因不當使用清潔用品而中毒

【KTSF 蔡璐陽報導】

最近在猶他州發生了一些因不當使用清潔產品而導致中毒的事件。

針對最近在猶他州發生越來越多的中毒事件,猶他衛生大學醫生Michael Moss說:「人們越來越多地使用清潔產品,有時或許沒有遵照產品的使用說明。」

目前在全國因清潔或使用消毒劑而中毒的人數上升了20%,衛生專家表示,在猶他州以同樣原因中毒的病人,至少上升了20%。

Moss說:「很多人都很擔心,他們待在家裡,試圖通過消毒家裡的物品來保護自己和家人,但是有時結果卻出乎意料。」

專家建議猶他民眾,在嘗試自己配製消毒劑之前,應該先致電諮詢猶他毒藥控制中心,千萬不要把化學試劑和醋混合使用,因為這將產生毒氣,並且在使用消毒產品時,請佩戴手套以免皮膚受損。

另外,現在兒童們大部分時間都待在家中,請家長們一定注意,避免孩子們接觸到消毒洗手液和各種藥物。

Moss說:「不要把消毒洗手液放在孩子能夠接觸到的地方,這些產品都含有酒精,有孩子因此而有些醉了,雖然不是十分常見,一般也不會造成太壞的後果,但是有時會導致孩子必須到醫院就診。」

另外,在猶他州還發生了一些家庭使用消毒液清洗食物的事件,專家呼籲不要這麼做,應遵從CDC的指引,用流動的清水洗菜即可,並且勤洗手。

