北韓官媒報道領袖金正恩消息。

《勞動新聞》報道,金正恩向建設元山海岸旅遊區的工人致謝,當地工人情緒高漲,說會繼續投入建設,但報道未有附上照片,亦無說明金正恩是否親自到場感謝工人。

南韓總統國安特別顧問接受美國傳媒訪問,指首爾政府相信金正恩在世,狀況良好,又指相信金正恩本月13日以來,一直留在東部元山地區,未發現任何可疑活動。

有衛星圖片上週二及週四,拍攝到疑似屬金正恩的專列火車停泊在元山。

