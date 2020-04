加州週末海灘人山人海 紐森嚴詞抨擊

【KTSF 萬若全報導】

加州過去一日新增1,300宗確診,累計43,464宗,1,651人死亡,州長紐森週一在例行記者會抨擊週末南加州海灘人迫人的景象。

星期六南加州氣溫高達華氏90度,Newport Beach就像是平常的夏天,人山人海,不過這幅景象讓州長紐森週一說了重話。

紐森說:「這些病毒周末不會休息,這些病毒不會因為我們海邊天氣好就回家,在接下來幾個月,病毒就會消失在這個世界上,是不切實際的想法。」

紐森說,他理解地方官員所受的壓力,他自己也是過來人,但是如果大家不修正行為,只會把居家抗疫令持續延長。

紐森說:「全州一體適用,加州公路巡警、加州公園巡邏會合作,我們會更嚴厲執法,對於居家抗疫、社交距離,還有所有的指引程序,我們期待全加州都遵守。」

不過紐森也說,不希望因為強制執行居家抗疫而有人受到懲罰,紐森週一在記者會上也提到,從3月15日開始,已經發放400多萬的失業金,但是電話中心的負荷量太大,他知道很多人打不通感到沮喪。

紐森說:「有人因為電話很難打進去,表達十分沮喪,因為人工服務的電話太多,我們已經重新佈署1,340人,來支援失業金申請處理,包括電話中心。」

在未來幾天也會開始利用簡訊,來回答關於失業申請的問題。

紐森也提到,週二將會召開電子圓桌會議,更詳細的討論重啟經濟及復課的安排,並強調先前提出的六點標準,將決定重新開放的時間表。

紐森還宣布,科羅拉多州和內華達州都將加入「西部州份協議」,這些州的州長將成為工作組的一部分,共同願景是改變居家抗疫措施,和對抗新冠病毒。

紐森說:「唯一讓我們倒退的就是我們的行為,如果大家停止保持身體距離,或是適當的社交距離。」

