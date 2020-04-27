加州週末海灘人山人海 紐森嚴詞抨擊

【KTSF 萬若全報導】

加州過去一日新增1,300宗確診，累計43,464宗，1,651人死亡，州長紐森週一在例行記者會抨擊週末南加州海灘人迫人的景象。

星期六南加州氣溫高達華氏90度，Newport Beach就像是平常的夏天，人山人海，不過這幅景象讓州長紐森週一說了重話。

紐森說：「這些病毒周末不會休息，這些病毒不會因為我們海邊天氣好就回家，在接下來幾個月，病毒就會消失在這個世界上，是不切實際的想法。」

紐森說，他理解地方官員所受的壓力，他自己也是過來人，但是如果大家不修正行為，只會把居家抗疫令持續延長。

紐森說：「全州一體適用，加州公路巡警、加州公園巡邏會合作，我們會更嚴厲執法，對於居家抗疫、社交距離，還有所有的指引程序，我們期待全加州都遵守。」

不過紐森也說，不希望因為強制執行居家抗疫而有人受到懲罰，紐森週一在記者會上也提到，從3月15日開始，已經發放400多萬的失業金，但是電話中心的負荷量太大，他知道很多人打不通感到沮喪。

紐森說：「有人因為電話很難打進去，表達十分沮喪，因為人工服務的電話太多，我們已經重新佈署1,340人，來支援失業金申請處理，包括電話中心。」

在未來幾天也會開始利用簡訊，來回答關於失業申請的問題。

紐森也提到，週二將會召開電子圓桌會議，更詳細的討論重啟經濟及復課的安排，並強調先前提出的六點標準，將決定重新開放的時間表。

紐森還宣布，科羅拉多州和內華達州都將加入「西部州份協議」，這些州的州長將成為工作組的一部分，共同願景是改變居家抗疫措施，和對抗新冠病毒。

紐森說：「唯一讓我們倒退的就是我們的行為，如果大家停止保持身體距離，或是適當的社交距離。」

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