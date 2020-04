紐約州5月中局部解封 紐約市除外

【有線新聞】

美國逾96萬人感染新型肺炎,逾54,000人死亡,疫情最嚴重的紐約州最快或於下月中局部解封,先由城郊開始,但不包括紐約市。

紐約州過去一日死亡人數少於400,是一個月來最少,新增個案亦持續減少;州長科莫公布重啟經濟活動計劃,最快在居家令下月15日屆滿後,率先在紐約市以外的城郊地區推行。

第一步讓建造和製造業等風險較低的行業工人重返工作崗位,之後視乎行業必要性以及重開的風險逐步解封,會每兩星期檢討一次,至於酒店、餐飲和零售行業等,預計會是最後一批復工;僱主亦有責任確保員工有足夠保護裝備和保持社交距離。

至於人口稠密的紐約市重開無期,科莫說明白要居民在夏季仍留在家會感到苦悶,會與各地區官員商討方案,包括考慮准許舉行無現場觀眾的運動比賽。

市長白思豪稱會邀請各行業一同草擬重啟經濟的藍圖,期望6月1日前完成,他估計紐約市需要20個月才能全面復原。

財長姆欽說,隨着小型企業陸續在5、6月重開,預計美國經濟在夏季回復增長;白宮經濟顧問哈西特則唱反調,指美國遭遇前所未見的衝擊,預期第二季經濟會倒退,失業率將升至16%,會是大蕭條以來最差。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。