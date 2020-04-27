布里德指舊金山如放寬居家抗疫令疫情將轉差

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加州升至近43,000人確診，約1,700人死亡，灣區有超過7,500人受感染，死亡人數大約260人，舊金山市長布里德表示，市府未有足夠資源保護市民，如果放寬現有的抗疫命令，舊金山的疫情會變差。

灣區疫情最嚴重的Santa Clara縣，週日新增48宗確診，累計2,084宗，再多一人死亡，累計100人死，死者當中以拉美裔及亞裔最多，各佔32%，至今仍有163人留醫。

Contra Costa縣增加12宗，累計817宗，有25人死亡，仍然有29人住院治療。

Alameda縣有1,468宗，死亡人數是52人，San Mateo縣未有更新數據，確診個案是1,019宗，累計41人死亡。

舊金山週日新增54宗確診個案，累計1,408宗，死亡人數維持在22人。

市長布里德週日受訪時指，為減低疫情爆發，舊金山一早就採取進取的措施，甚至比全國其他地方更嚴格，因為如果疫情爆發，舊金山將不會有足夠的醫院病床、深切治療部病床及呼吸機。

布里德表示，舊金山仍未有足夠的資源去保障民眾的安全，特別是個人保護裝備PPE，以及檢測，意味著舊金山很可能在未來一星期宣布延長居家抗疫令。

北灣Solano已率先宣布將命令延長多兩星期至5月17日。

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