布里德指舊金山如放寬居家抗疫令疫情將轉差

【KTSF】

加州升至近43,000人確診,約1,700人死亡,灣區有超過7,500人受感染,死亡人數大約260人,舊金山市長布里德表示,市府未有足夠資源保護市民,如果放寬現有的抗疫命令,舊金山的疫情會變差。

灣區疫情最嚴重的Santa Clara縣,週日新增48宗確診,累計2,084宗,再多一人死亡,累計100人死,死者當中以拉美裔及亞裔最多,各佔32%,至今仍有163人留醫。

Contra Costa縣增加12宗,累計817宗,有25人死亡,仍然有29人住院治療。

Alameda縣有1,468宗,死亡人數是52人,San Mateo縣未有更新數據,確診個案是1,019宗,累計41人死亡。

舊金山週日新增54宗確診個案,累計1,408宗,死亡人數維持在22人。

市長布里德週日受訪時指,為減低疫情爆發,舊金山一早就採取進取的措施,甚至比全國其他地方更嚴格,因為如果疫情爆發,舊金山將不會有足夠的醫院病床、深切治療部病床及呼吸機。

布里德表示,舊金山仍未有足夠的資源去保障民眾的安全,特別是個人保護裝備PPE,以及檢測,意味著舊金山很可能在未來一星期宣布延長居家抗疫令。

北灣Solano已率先宣布將命令延長多兩星期至5月17日。

