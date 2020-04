【KTSF】

聯邦調查局(FBI)懸紅一萬元給能夠提供線索,逮捕一名涉嫌在2017年謀殺並肢解一名網的司機後,潛逃海外的華裔男子。

FBI表示,在2017年5月,Uber司機Piseth Chhay失蹤,警方6月在柬埔寨裔美籍男子Bob Tang曾工作的一個位於Hayward的貨倉中,發現Chhay被肢解的屍體。

FBI表示,Bob Tang已經逃到柬埔寨,Alameda縣和舊金山也分別針對謀殺和潛逃對他發出拘捕令。

Bob Tang目前50歲,身高5呎4吋,約130磅,屬於危險人物。

對他的行蹤有線索的人士,可以聯絡FBI,或最靠近的美國使領館。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。