中藥界推出一萬份愛心防疫中藥湯劑以公益價發售（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多個中藥相關的組織和業者週五透過視訊會議宣布,將舉行攜手抗疫助社區的公益活動,推出一萬份公益價的愛心防疫中藥湯劑,希望透過提高免疫力,進而預防感染新冠肺炎。

美國中藥聯商會、美國中藥研究院、黑龍江中藥學美國分校,週五連同中藥業者,以及花旗蔘生產商共同召開視訊記者會,宣布啟動公益活動,提供有助提高免疫力的7天分中藥湯劑,共有一萬份以成本價出售。

美國中藥聯商會會長劉源凱說:「差不多兩千多磅的美國威州花旗蔘,一萬多磅的中藥材,一萬多個中藥香囊,和十萬個花旗蔘的茶包,一萬多份花旗蔘的蔘丸和花旗蔘糖,我們要分別裝在16萬個大大小小的封口袋裡*

這份湯劑處方包括美國威州花旗蔘、黃芪、山藥、白術、桔梗和紅棗,具有補氣健脾、保肝排毒,並提高免疫力,進而幫助預防新冠肺炎。

美國中藥研究院副院長嚴勵說:「這個湯劑我們就連續服用7天,然後也可以用開水直接沖泡,這個湯劑主要是用來治胃病而定的湯劑,我們是根據人體的免疫力提高了,預防然後達到防病的作用*

民眾可以用該處方自行抓藥,也可以前往灣區10個指定中藥行以公益價39元購買,另外全美各地可以透過兩個指定官網購買,7天份中藥連同郵費45元。

主辦單位還宣布會連同中藥湯劑送出一萬個中藥香囊,並保留一千份免費提供給醫護人員以及養老院的照護人員,需要在以下兩個網站登記索取。

訂購網站:

太子行官網 http://www.popus.com

許氏蔘業集團官網 http://www.hsuginseng.com

