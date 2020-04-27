中藥界推出一萬份愛心防疫中藥湯劑以公益價發售（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

多個中藥相關的組織和業者週五透過視訊會議宣布，將舉行攜手抗疫助社區的公益活動，推出一萬份公益價的愛心防疫中藥湯劑，希望透過提高免疫力，進而預防感染新冠肺炎。

美國中藥聯商會、美國中藥研究院、黑龍江中藥學美國分校，週五連同中藥業者，以及花旗蔘生產商共同召開視訊記者會，宣布啟動公益活動，提供有助提高免疫力的7天分中藥湯劑，共有一萬份以成本價出售。

美國中藥聯商會會長劉源凱說：「差不多兩千多磅的美國威州花旗蔘，一萬多磅的中藥材，一萬多個中藥香囊，和十萬個花旗蔘的茶包，一萬多份花旗蔘的蔘丸和花旗蔘糖，我們要分別裝在16萬個大大小小的封口袋裡*

這份湯劑處方包括美國威州花旗蔘、黃芪、山藥、白術、桔梗和紅棗，具有補氣健脾、保肝排毒，並提高免疫力，進而幫助預防新冠肺炎。

美國中藥研究院副院長嚴勵說：「這個湯劑我們就連續服用7天，然後也可以用開水直接沖泡，這個湯劑主要是用來治胃病而定的湯劑，我們是根據人體的免疫力提高了，預防然後達到防病的作用*

民眾可以用該處方自行抓藥，也可以前往灣區10個指定中藥行以公益價39元購買，另外全美各地可以透過兩個指定官網購買，7天份中藥連同郵費45元。

主辦單位還宣布會連同中藥湯劑送出一萬個中藥香囊，並保留一千份免費提供給醫護人員以及養老院的照護人員，需要在以下兩個網站登記索取。

訂購網站：

太子行官網 http://www.popus.com

許氏蔘業集團官網 http://www.hsuginseng.com

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