舊金山華埠沒參加送餐服務長者可領免費餐券（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為確保舊金山華埠弱勢居民在新冠病毒疫情期間仍有足夠食物,華協中心推出一項臨時計劃,為沒有參加免費送餐服務的長者提供免費餐券。

舊金山華協中心推出的臨時計劃「疫境送暖 燃亮華埠 2020」,將為住在華埠散房60歲以上,而且沒有參加任何免費送餐服務的長者,提供一個月份量的10元購物券,合共200元,可以在購物券有效期內,前往指定的華埠餐廳或商店消費,每張購物券只能使用一次,兌換一個指定飯盒。

購物券不能轉讓銷售或重複使用,不能兌換現金,也不能在週末使用,只限於星期一至星期五的午餐時間使用。

該計劃的目的不僅避免華埠長者前往人多的商店購物,或到需要排隊的食物庫領取食物,也能減少使用不能實施社交距離的公共厨房次數,同時也有助增加受疫情影響的華埠餐館生意。

參加這項計劃的餐廳有15家,而且多樣化,例如點心和燒臘店、港式茶餐廳、湖南、四川及廣東風味餐廳等,符合資格的長者,可致電華協中心餐券計劃熱線(415) 821-8906。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。