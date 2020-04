加州大多數人支持維持居家抗疫令（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北灣Solano縣政府傍晚宣布延長居家抗疫令至5月17號,根據一家非牟利健保機構的調查,加州每4個人當中,有多達3人支持維持居家抗疫令來控制新冠肺炎疫情。

這項調查由總部在奧克蘭的加州健保基金會(Californian Health Care Foundation)資助,在4月17日至22日之間進行。

高達75%的受訪者支持延長居家抗疫令來控制疫情,即使這項指令導致經濟受到顯著傷害。

只有一成的受訪人士選擇結束指令來刺激經濟,其餘受訪者沒有意見。

加州目前有些民眾抗議居家抗疫令,這項指令已經導致2,600萬美國人失業,其中包括340萬加州居民。

加州健保基金會表示,調查也發現,支持延長指令的人士跨越族裔,所有族裔、年齡和經濟背景的受訪者,都有超過7成支持延長指令。

基金會表示,低收入人士雖然更加容易受疫情衝擊,但是他們更加支持延長指令,有高達79%。

本週二也有一項全國調查得出類似結論,路透社和Ipsos機構在4月15日至21日對1,015美國成人做的調查發現,有多達72%的受訪者認為民眾應該繼續留在家中,直到衛生官員說可以安全外出為止。

美聯社的調查則發現,有61%的美國人認為,政府控制疫情的措施足夠,只有12%的受訪者認為措施過度。

分析人士表示,這表示人們比較相信國家傳染病學研究所主任Anthony Fauci和Santa Clara縣衛生官員Sara Cody所說的話,反對居家抗疫令的示威人士只是少數,並不代表多數人的意見。

加州健保基金會的調查也發現,大多數人願意遵守衛生指引,例如出外戴口罩、保持6尺距離、勤洗手和避免不需要的外出,而也有約6成的受訪者認為,願意向衛生機構透露自己的健康資料和行蹤,來控制病毒傳播。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。