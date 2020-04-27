英國首相約翰遜復工 稱疫情是國家數十年來最大威脅

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英國首相約翰遜復工，他警告新型肺炎疫情是國家數十年來面對的最大威脅，促請民眾不要鬆懈，政府暫時未有計劃放寬封城限制。

約翰遜說：「我很抱歉，離開工作間的時間比我想像中長。」確診至今足足一個月，約翰遜終於恢復辦工。

他表示新型肺炎疫情，是英國戰後面對的最大挑戰，有跡象顯示當地正跨越疫情的高峰。

約翰遜說：「我們正在扭轉形勢，如果這病毒是肉體攻擊者，一個出乎意料及無形的強盜，憑我個人經驗告訴你，是的，這是我們一起開始將其摔倒在地的時刻。」

約翰遜說，明白公眾對封鎖措施感到不耐煩，但警告太早鬆綁會令到疫情反彈，政府未有放寬的時間表，促請國民繼續忍耐。

約翰遜說：「我知道很困難，我希望盡快重啟經濟，但我不想棄掉英國人民作的努力和犧牲，冒著第二波爆發的風險，造成重大傷亡，令國民保健署超出負荷。」

約翰遜之後主持內閣會議，預計未來數天規劃逐步放寬防疫措施。

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