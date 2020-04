英國首相約翰遜復工 稱疫情是國家數十年來最大威脅

【有線新聞】

英國首相約翰遜復工,他警告新型肺炎疫情是國家數十年來面對的最大威脅,促請民眾不要鬆懈,政府暫時未有計劃放寬封城限制。

約翰遜說:「我很抱歉,離開工作間的時間比我想像中長。」確診至今足足一個月,約翰遜終於恢復辦工。

他表示新型肺炎疫情,是英國戰後面對的最大挑戰,有跡象顯示當地正跨越疫情的高峰。

約翰遜說:「我們正在扭轉形勢,如果這病毒是肉體攻擊者,一個出乎意料及無形的強盜,憑我個人經驗告訴你,是的,這是我們一起開始將其摔倒在地的時刻。」

約翰遜說,明白公眾對封鎖措施感到不耐煩,但警告太早鬆綁會令到疫情反彈,政府未有放寬的時間表,促請國民繼續忍耐。

約翰遜說:「我知道很困難,我希望盡快重啟經濟,但我不想棄掉英國人民作的努力和犧牲,冒著第二波爆發的風險,造成重大傷亡,令國民保健署超出負荷。」

約翰遜之後主持內閣會議,預計未來數天規劃逐步放寬防疫措施。

