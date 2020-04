灣區多縣將延長居家抗疫令至5月 某些限制將放寬

【KTSF】

灣區6縣及柏克萊市的公共衛生局將於本週稍後發布新修訂的居家抗疫指引,有效期將適用整個5月,新修訂的居家抗疫令,將會對一些風險較低的活動放寬參加人數。

目前在Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、San Mateo縣和Santa Clara縣實施的居家抗疫令將於5月3日結束,受影響約有700多萬人,在大家的攜手協力下,灣區在減慢新型冠狀病毒散播上取得重大進展,除挽救了不少人的性命外,也令本地醫院沒有因為病例急升而不勝負荷。

當局稱,在目前的抗疫階段中,民眾仍然不能鬆懈,否則之前的努力可能會白費,雖然目前入院數字回穩,但要安全地重啟經濟,大家仍有很多工作要做,否則貿然解封,有可能令確診數字急升。

灣區多個公共衛生局將會參照州政府稍早發布的大綱,公布衡量抗疫進度的指標,以及準備工作是否到位,何時能放寬居家抗疫令,視乎各地及各行業能否快速建立應對及控制疫情的基建和系統,確保現有的醫療系統有能力應付所需。

當局稱,散播至全球的新型肺炎疫情目前仍處於初段,新型冠狀病毒能快速散播,目前測試能力仍然有限,研發疫苗亦只是剛開始,當局預計新型肺炎會在社區蔓延一段長時間,雖然目前採取的措施在減慢病播散播上見成效,但如果太快解封,除了危及公眾健康外,也將會為經濟帶來嚴重影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。