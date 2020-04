舊金山華裔女子放狗時無端被人辱罵（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名華裔居民每天如常到日落區Great Highway放狗的時候,無端被人辱罵,華裔事主用手機拍下過程,並上載到社交網站,希望大家知道這種事情有可能發生在自己身上,知道應該如何應對。

羅蘊寧用手機拍下的片段顯示,一名女士向她辱罵說:「你退後,走你自己的路吧,你不能騷擾她,停止,為何她不滾回她原來的地方。」

上星期日早上,羅蘊寧如常帶她的兩隻狗到Judah街和Kirkham街之間的Great Highway散步。

羅蘊寧說:「片段裡面的女士開始在我後面接近我,然後開始大喊,問我為何不留在家裡,為何出來走,我沒有理會她,可是她越走越接近我,她走到我面前,非常之近,口水也噴到我臉上,我一邊要控制我的狗,一邊要避開她,到了一個程度,我被她包圍。」

片段中的女士說:「我的狗對陌生人不友善,我不想她被咬,美國人說,我們不要你在這裡,之所以我們選特朗普總統哦,為何你帶這麼多錢到我的國家,而你不能解釋。」

羅蘊寧表示有6、7個途人上前幫助她,隔開她和辱罵她的女人,羅蘊寧才可以脫身安全回家。

羅蘊寧說:「如果不是他們走過來,我不知道怎辦。」

羅蘊寧回家之後馬上報警,警察也很快到她的家。

關注亞太裔人士因為新型肺炎疫情遭遇歧視的華人權益促進會指出,自從一個月前成立舉報仇視亞太裔事件的網站以來,已經收到約1,500宗報告,其中亞太裔女性遇到仇視騷擾較男性更多,而很多時候,出自仇恨的辱罵並不構成仇視罪行,所以大家應該更提高警覺,保護自己。

華人權益促進會行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:「最重要是你的安全,想辦法離開,尤其是你感到不安全,盡你所能保護自己和同行的家人。」

崔禎文建議,可以的話,盡快躲避辱罵你的人,避免爭執,因為與這些人理論也沒有用,而目擊事件的人,如果覺得安全的話,可以挺身而出,將注意力放在需要幫助的事主。

崔禎文說:「你可以說,你沒事吧?你想不想我留在你附近?需要我護送你離開嗎?」

這樣做除了能夠支持被欺負的一方之外,也能對欺負人的人發出重要的訊息。

崔禎文說:「表達仇恨的人以為,他們為所有人發聲,好像他們有權這樣做,好像很有膽量,可是,如果我們挺身發聲,我們可以淹沒仇恨。」

羅蘊寧從香港來美十幾年,沒有想過這樣的事會發生在自己身上,她非常感激幫助她的人,她會繼續每天放狗,不過她會更加小心留意四周環境。

羅蘊寧說:「今次是馬後砲,如果我當時有留意到環境,看見她這麼怒氣沖沖的衝過來,我可能已經會走開。」

