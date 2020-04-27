舊金山華裔女子放狗時無端被人辱罵（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名華裔居民每天如常到日落區Great Highway放狗的時候，無端被人辱罵，華裔事主用手機拍下過程，並上載到社交網站，希望大家知道這種事情有可能發生在自己身上，知道應該如何應對。

羅蘊寧用手機拍下的片段顯示，一名女士向她辱罵說：「你退後，走你自己的路吧，你不能騷擾她，停止，為何她不滾回她原來的地方。」

上星期日早上，羅蘊寧如常帶她的兩隻狗到Judah街和Kirkham街之間的Great Highway散步。

羅蘊寧說：「片段裡面的女士開始在我後面接近我，然後開始大喊，問我為何不留在家裡，為何出來走，我沒有理會她，可是她越走越接近我，她走到我面前，非常之近，口水也噴到我臉上，我一邊要控制我的狗，一邊要避開她，到了一個程度，我被她包圍。」

片段中的女士說：「我的狗對陌生人不友善，我不想她被咬，美國人說，我們不要你在這裡，之所以我們選特朗普總統哦，為何你帶這麼多錢到我的國家，而你不能解釋。」

羅蘊寧表示有6、7個途人上前幫助她，隔開她和辱罵她的女人，羅蘊寧才可以脫身安全回家。

羅蘊寧說：「如果不是他們走過來，我不知道怎辦。」

羅蘊寧回家之後馬上報警，警察也很快到她的家。

關注亞太裔人士因為新型肺炎疫情遭遇歧視的華人權益促進會指出，自從一個月前成立舉報仇視亞太裔事件的網站以來，已經收到約1,500宗報告，其中亞太裔女性遇到仇視騷擾較男性更多，而很多時候，出自仇恨的辱罵並不構成仇視罪行，所以大家應該更提高警覺，保護自己。

華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說：「最重要是你的安全，想辦法離開，尤其是你感到不安全，盡你所能保護自己和同行的家人。」

崔禎文建議，可以的話，盡快躲避辱罵你的人，避免爭執，因為與這些人理論也沒有用，而目擊事件的人，如果覺得安全的話，可以挺身而出，將注意力放在需要幫助的事主。

崔禎文說：「你可以說，你沒事吧？你想不想我留在你附近？需要我護送你離開嗎？」

這樣做除了能夠支持被欺負的一方之外，也能對欺負人的人發出重要的訊息。

崔禎文說：「表達仇恨的人以為，他們為所有人發聲，好像他們有權這樣做，好像很有膽量，可是，如果我們挺身發聲，我們可以淹沒仇恨。」

羅蘊寧從香港來美十幾年，沒有想過這樣的事會發生在自己身上，她非常感激幫助她的人，她會繼續每天放狗，不過她會更加小心留意四周環境。

羅蘊寧說：「今次是馬後砲，如果我當時有留意到環境，看見她這麼怒氣沖沖的衝過來，我可能已經會走開。」

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