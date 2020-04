影評：具震撼力的寫實片《對不起，我們錯過了你》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

電影院目前關閉,喜愛電影的觀眾,除了透過川流平台看戲之外,還有一種新的方法,就是對獨立戲院的網站,買票看戲。這個方法除了可以在目前的困境中,支持掙扎中的鄰里戲院,也可以一張票,全家觀看。今天為大家介紹的影片,就可以透過這個方式欣賞,並且是一部特優的佳作。

一名快遞送貨司機,原以為可以在零工經濟gig economy 當中,擺脫經濟困境,但卻越陷越深。

英國一個勞工階級的四口家庭,一家之主Ricky 想擺脫散工生活,提升家庭的經濟狀況,被一家完全靠承包僱員運作的快遞公司所吸引。公司告訴Ricky 他是他自己的老闆,不會領取工資,賺的是工作費,條件是Ricky 必須買自己送貨用的車,否則就必須向公司租用。Ricky 妻子Abbie 是位家庭護士,同意賣掉自己的車來幫Ricky 籌錢買車,改搭巴士到顧客的家。

Ricky 在當上送貨司機之後,也慢慢了解到自己的工作限制重重。包裹必須不停的在有限的時間內送完,也要面對種種送貨時,遇上如停車和被人刁難等的困難。於此同時,家中大兒子也開始叛逆,給這兩個已經累壞的父母增添無盡的壓力。

這是82歲英國導演Ken Loach 的新作,寶刀未老 。他對現代社會中勞動階級人士觀察敏銳,正如零工經濟中,看似對這些自僱人士有利,但缺乏福利的同時 更加必須面對種種渴求,加上家中孩子的給予的挑戰,給這兩人無法喘氣的機會。他們對日常生活給予的無奈,透過螢光幕滲透到觀眾的家中,體驗他們對現實的無助。

在電影中演父母的Kris Hitchen 和Debbie Honeywood 自然神情流露,帶出一種自身長時間經歷的感覺,寫實味道濃得讓您幾乎窒息。一些電影是要將觀眾帶到幻想世界暫時逃離現實,這部寫實片卻將生活中的真實感展示。讓觀眾感覺電影人了解我們的心聲,安撫大家在生活中受到的傷痛。

《對不起,我們錯過了你 Sorry We Missed You》令大家感同身受,是今年突出的佳作。獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

而要觀賞這部影片的話,可以到kinomarquee.com 的網站,找到這部電影。然後從一組電影院中,找到您想支持的灣區戲院,例如目前Sonoma 和Davis,都有獨立戲院的虛擬戲院播放這部電影。觀眾可以花$12,在5天內看完電影。在家中看戲,人數當然不受限制。

電影網頁:https://zeitgeistfilms.com/film/sorrywemissedyou

“Sorry We Missed You” is a gut-punching tale on gig economy’s broken dreams

“Screening Room” reviews “Sorry We Missed You”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://zeitgeistfilms.com/film/sorrywemissedyou