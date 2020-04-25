影評：具震撼力的寫實片《對不起，我們錯過了你》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

電影院目前關閉，喜愛電影的觀眾，除了透過川流平台看戲之外，還有一種新的方法，就是對獨立戲院的網站，買票看戲。這個方法除了可以在目前的困境中，支持掙扎中的鄰里戲院，也可以一張票，全家觀看。今天為大家介紹的影片，就可以透過這個方式欣賞，並且是一部特優的佳作。

一名快遞送貨司機，原以為可以在零工經濟gig economy 當中，擺脫經濟困境，但卻越陷越深。

英國一個勞工階級的四口家庭，一家之主Ricky 想擺脫散工生活，提升家庭的經濟狀況，被一家完全靠承包僱員運作的快遞公司所吸引。公司告訴Ricky 他是他自己的老闆，不會領取工資，賺的是工作費，條件是Ricky 必須買自己送貨用的車，否則就必須向公司租用。Ricky 妻子Abbie 是位家庭護士，同意賣掉自己的車來幫Ricky 籌錢買車，改搭巴士到顧客的家。

Ricky 在當上送貨司機之後，也慢慢了解到自己的工作限制重重。包裹必須不停的在有限的時間內送完，也要面對種種送貨時，遇上如停車和被人刁難等的困難。於此同時，家中大兒子也開始叛逆，給這兩個已經累壞的父母增添無盡的壓力。

這是82歲英國導演Ken Loach 的新作，寶刀未老 。他對現代社會中勞動階級人士觀察敏銳，正如零工經濟中，看似對這些自僱人士有利，但缺乏福利的同時 更加必須面對種種渴求，加上家中孩子的給予的挑戰，給這兩人無法喘氣的機會。他們對日常生活給予的無奈，透過螢光幕滲透到觀眾的家中，體驗他們對現實的無助。

在電影中演父母的Kris Hitchen 和Debbie Honeywood 自然神情流露，帶出一種自身長時間經歷的感覺，寫實味道濃得讓您幾乎窒息。一些電影是要將觀眾帶到幻想世界暫時逃離現實，這部寫實片卻將生活中的真實感展示。讓觀眾感覺電影人了解我們的心聲，安撫大家在生活中受到的傷痛。

《對不起，我們錯過了你 Sorry We Missed You》令大家感同身受，是今年突出的佳作。獲得滿分五分的最佳評價，切勿錯過。

而要觀賞這部影片的話，可以到kinomarquee.com 的網站，找到這部電影。然後從一組電影院中，找到您想支持的灣區戲院，例如目前Sonoma 和Davis，都有獨立戲院的虛擬戲院播放這部電影。觀眾可以花$12，在5天內看完電影。在家中看戲，人數當然不受限制。

電影網頁：https://zeitgeistfilms.com/film/sorrywemissedyou

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“Sorry We Missed You” is a gut-punching tale on gig economy’s broken dreams

“Screening Room” reviews “Sorry We Missed You”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://zeitgeistfilms.com/film/sorrywemissedyou