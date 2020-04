【KTSF】

灣區本週末將迎來溫暖的好天氣,不過當局提醒民眾,外出運動還是要記得保持社交距離。

週五的天氣晴朗而溫暖,尤其下午的氣溫,比這個季節的平均溫度高出華氏7至15度,內陸地區溫度最高達90度,海岸地區也有到70度。

至於這個週末,氣溫會比週五略為下降,但也將是晴朗的天氣,內陸地區最高溫在80度上下,沿岸地區會有霧,最高氣溫則只有60多度,到了下週二又會出現溫暖的高溫天氣。

州長紐森預期,由於週末會是好天氣,海灘和公園可能又出現出門運動的人潮,呼籲民眾要謹記居家抗疫令規定,必要的外出也要保持社交距離。

