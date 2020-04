美國新型肺炎死亡人數突破5萬 喬州開始重啟經濟

【KTSF】

根據週五公布的最新數據,美國新型肺炎死亡人數週五突破5萬,週四錄得逾3,000人死亡,喬治亞州則不顧特朗普總統的反對,週五起逐步重啟經濟,理髮店、美甲店和健身中心等商戶可以恢復營業。

John Hopkins大學公布,美國的新型肺炎死亡人數在週五早上升至50,031人,確診個案達869,000宗,美國目前的死亡人數較排第二位的意大利高出一倍,意大利報稱有超過25,000人亡。

新型肺炎觸發全美各地實施居家抗疫令,導致經濟陷入停頓,要如何在保障公眾健康的同時重啟經濟,成為各州面對的棘手難題。

喬治亞州的新型肺炎死亡和感染人數雖然仍在上升中,不過共和黨州長Brian Kemp卻表示,當地的新確診個案增幅已放緩,可以讓理髮師、按摩師、紋身師傅重新開業,但他們要遵從一些社交限制。

不過,當地有些商戶仍決定暫時停業,也有醫療專家擔心此舉有可能令感染數字上升。

連希望盡快重啟經濟的特朗普也認為,喬州現時就重啟經濟實在太早,他週三更揚言「非常反對」喬州這樣做。

