多間肉類工場有員工染疫 美國肉類供應或出現短缺

全球最大的牛肉和雞肉出口國巴西首次關閉一間肉類工場,加上美國關閉十多間肉類工場,令美國正面臨肉類短缺的威脅。

美國正面臨肉類供應短缺的威脅,除了因為巴西一間肉類工場有接近40名員工染疫,而首次要關閉工場之外,在印第安納州有近200名Tyson雞肉工場的員工確診。

衛生官員說,在進行更多測試後,可能有更多Tyson員工證實染疫,在工場關閉之前,每個員工都必須接受測試,當局正追蹤這些染疫個案接觸史。

此外,伊利諾伊州的Hormel食品工場也有類似情況,有30多名員工染疫而要關閉,旗下在明尼蘇達州兩間生產Jennie-O火雞工場也關閉。

目前有最少13間肉類工場關閉,估計影響大約兩成半豬肉和一成牛肉的供應。

情況更壞的是,負責檢查肉類工場的聯邦僱員有超過100人確診,當中最少有兩人染疫死亡,而這些檢查員穿梭不同的工場,增加感染的風險,目前許多超市和雜貨店都尋找新的肉類供應商。

