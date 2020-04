特朗普簽署近5千億紓困法案 救助小商業及醫院

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週五正式簽署第二輪近5,000億元的經濟紓困法案生效,當中包括救助小商業和醫院,以及擴大疫苗測試計畫。

新一輪的紓困法案總值接近5,000億元,由於第一輪幫助小商業的「糧單保護計畫」(PPP)反應非常熱烈,撥款已經用盡,因此在今次紓困法案中撥款多3,200億元給這計劃,以幫助中小型商業,用來支付員工的薪金,將會優先處理上次積壓的個案。

另外預留600億元的PPP撥款,救助偏遠地區和少數族裔開設的公司,同時也有600億元撥款給聯邦小商業管理局(SBA)屬下的災難救援基金,為小商業提供緊急貸款。

還有750億元救助醫院,和250億用來擴大疫苗測試計劃,不過今次的額外撥款,州和地方正式沒有份兒。

雖然國會兩黨意見有分岐,但在過去幾個星期,雙方都能夠妥協達成4項紓困法案。

民主黨人一直都爭取緊急救助郵政署,但特朗普總統威脅說,郵政署的包裹運送服務應該加價四倍,否則他不會簽署任何救助方案,特朗普又形容「郵政署是個笑話」。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。