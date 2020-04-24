舊金山散房長者夫婦確診 未獲安排入住酒店隔離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一對住在舊金山散房的華裔長者夫婦確診新型肺炎後，市府並沒有安排他們到酒店隔離，又沒有安排任何送餐，或提供生活指引，連日來，這對80歲的夫婦留在散房生活，究竟衛生局對確診散房居民有甚麼指引呢？

一對80多歲，住在華埠附近一座散房大廈的華裔夫婦，3月底因為丈夫身體不適，前往東華醫院求醫。

丈夫當時情況不太好，要即時入院治療，而他太太當時沒有病徵，於是就回家。

家人表示，東華醫院後來證實丈夫確診，就立即通知太太，太太其後在華協中心的協助下，前往醫院檢測，太太雖然沒有病徵，但最終亦確診，太太在東華醫院觀察約十天後便出院回家。

化名為陳太的確診者媳婦說：「推她回來，就說給個廁所，她自己在裡面解決，廁所在裡面解決，去完後，一樣是要去廁所倒，屋主亦很不願意，很不喜歡讓她回來，因為都住了很多住客，衛生局就與屋主講，我們已經確認了她是沒有事，但是說無事，不是確認她沒有病菌，屋主亦跟衛生局及東華醫院講了很久，亦沒有辦法，亦讓她回來。」

東華醫院表示，他們知道女患者住在散房，因此就算她的情況不需要住院，院方都讓她留院觀察，在出院前，院方亦問過衛生局，能否送事主到酒店房隔離，不過衛生局就說沒有房間。

東華醫院營運總監任高子娜（Gina Yam）說：「我們都有一個確診個案，就是完全沒有呼吸道感染徵狀，又或者沒有發燒，我們都讓她入院進行醫學觀察，根據CDC的指引，她對於散播這個病毒的風險比較低，所以絕對是可以安全居家隔離。」

女患者出院後，東華醫院按指引，請她與家庭醫生複診，並提供出院後護理的建議，而男患者亦剛於幾天前出院。

東華醫院指出，在確定患者能夠出院前，院方會諮詢衛生局、傳染病專家及重複進行多次檢測。

而據陳太稱，衛生局從來沒有跟進奶奶的情況，例如是確診散房戶的居家指引，及需不需要重新檢測等，家人完全沒有答案。

陳太說：「但是政府講明，感染新冠病毒的人，可以有地方讓他隔離，但講就有，實在就沒有，當日我聽我丈夫講，我奶奶回家後會有護士來，但應該是沒有人來過，我老爺就昨天回來，到目前為止，亦應該沒有人來看過他。」

陳太表示，老爺去醫院當日，她的丈夫及3名兄弟姐妹都有送他去，不過由於溝通出現了問題，衛生局最終只將大哥列為密切接觸者，送到酒店隔離。

陳太一家四口同樣住在散房，她擔心兩個兒子會被感染，因此透過華協通知衛生局，才獲安排入住酒店隔離。

不過陳太指，由於他們檢測呈陰性，未夠14天又被局方要求離開酒店。

陳太說：「當然是擔心，你先不要講是我老爺奶奶感染，任何一個散房家庭，任何一個家庭有人感染，但是在沒有辦法之下，我們都要困在散房，你政府又不讓感染者去其他地方，未夠14天又叫感染者回來，我們這些住散房的人，你們叫我一時之間去哪裡避。」

代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）表示，這是一個顯示出衛生局的工作不夠公開透明的例子，由疫情爆發至今，他一直要求局方公開一套針對散房確診患者的居家指引，但始終沒有明確的回覆，因此他提出新法案，規定衛生局公開包括確診患者及死亡個案的分布，哪一些酒店被用作隔離之用等。

佩斯金說：「她（奶奶）應該在酒店房隔離，她的病徵輕微，但大家都不希望她在康復前回到散房住，我的工作是向衛生局問責，同時是幫局方改進，我認為局方已經知道，在這個案例上他們沒有處理得很好。」

衛生局回應指，基於患者的私隱，不便評論個別案例，只表示一旦在散房發現確診個案後，會派人視察整座散房大廈的格局，評估其他散房戶受感染的風險。

舊金山衛生局傳染病控制及預防主任Susan Philip說：「在巡查途中，我們會知道大廈的需要，包括清潔及如何協助業主等，如果有人需臨時居所去隔離，我們都可以提供援助。」

市府亦指，明白華埠散房居民遇到的挑戰，得到的資源亦較少，在疫情期間訊息每天千變萬化，局方正不斷檢討。

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