舊金山散房長者夫婦確診 未獲安排入住酒店隔離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一對住在舊金山散房的華裔長者夫婦確診新型肺炎後,市府並沒有安排他們到酒店隔離,又沒有安排任何送餐,或提供生活指引,連日來,這對80歲的夫婦留在散房生活,究竟衛生局對確診散房居民有甚麼指引呢?

一對80多歲,住在華埠附近一座散房大廈的華裔夫婦,3月底因為丈夫身體不適,前往東華醫院求醫。

丈夫當時情況不太好,要即時入院治療,而他太太當時沒有病徵,於是就回家。

家人表示,東華醫院後來證實丈夫確診,就立即通知太太,太太其後在華協中心的協助下,前往醫院檢測,太太雖然沒有病徵,但最終亦確診,太太在東華醫院觀察約十天後便出院回家。

化名為陳太的確診者媳婦說:「推她回來,就說給個廁所,她自己在裡面解決,廁所在裡面解決,去完後,一樣是要去廁所倒,屋主亦很不願意,很不喜歡讓她回來,因為都住了很多住客,衛生局就與屋主講,我們已經確認了她是沒有事,但是說無事,不是確認她沒有病菌,屋主亦跟衛生局及東華醫院講了很久,亦沒有辦法,亦讓她回來。」

東華醫院表示,他們知道女患者住在散房,因此就算她的情況不需要住院,院方都讓她留院觀察,在出院前,院方亦問過衛生局,能否送事主到酒店房隔離,不過衛生局就說沒有房間。

東華醫院營運總監任高子娜(Gina Yam)說:「我們都有一個確診個案,就是完全沒有呼吸道感染徵狀,又或者沒有發燒,我們都讓她入院進行醫學觀察,根據CDC的指引,她對於散播這個病毒的風險比較低,所以絕對是可以安全居家隔離。」

女患者出院後,東華醫院按指引,請她與家庭醫生複診,並提供出院後護理的建議,而男患者亦剛於幾天前出院。

東華醫院指出,在確定患者能夠出院前,院方會諮詢衛生局、傳染病專家及重複進行多次檢測。

而據陳太稱,衛生局從來沒有跟進奶奶的情況,例如是確診散房戶的居家指引,及需不需要重新檢測等,家人完全沒有答案。

陳太說:「但是政府講明,感染新冠病毒的人,可以有地方讓他隔離,但講就有,實在就沒有,當日我聽我丈夫講,我奶奶回家後會有護士來,但應該是沒有人來過,我老爺就昨天回來,到目前為止,亦應該沒有人來看過他。」

陳太表示,老爺去醫院當日,她的丈夫及3名兄弟姐妹都有送他去,不過由於溝通出現了問題,衛生局最終只將大哥列為密切接觸者,送到酒店隔離。

陳太一家四口同樣住在散房,她擔心兩個兒子會被感染,因此透過華協通知衛生局,才獲安排入住酒店隔離。

不過陳太指,由於他們檢測呈陰性,未夠14天又被局方要求離開酒店。

陳太說:「當然是擔心,你先不要講是我老爺奶奶感染,任何一個散房家庭,任何一個家庭有人感染,但是在沒有辦法之下,我們都要困在散房,你政府又不讓感染者去其他地方,未夠14天又叫感染者回來,我們這些住散房的人,你們叫我一時之間去哪裡避。」

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,這是一個顯示出衛生局的工作不夠公開透明的例子,由疫情爆發至今,他一直要求局方公開一套針對散房確診患者的居家指引,但始終沒有明確的回覆,因此他提出新法案,規定衛生局公開包括確診患者及死亡個案的分布,哪一些酒店被用作隔離之用等。

佩斯金說:「她(奶奶)應該在酒店房隔離,她的病徵輕微,但大家都不希望她在康復前回到散房住,我的工作是向衛生局問責,同時是幫局方改進,我認為局方已經知道,在這個案例上他們沒有處理得很好。」

衛生局回應指,基於患者的私隱,不便評論個別案例,只表示一旦在散房發現確診個案後,會派人視察整座散房大廈的格局,評估其他散房戶受感染的風險。

舊金山衛生局傳染病控制及預防主任Susan Philip說:「在巡查途中,我們會知道大廈的需要,包括清潔及如何協助業主等,如果有人需臨時居所去隔離,我們都可以提供援助。」

市府亦指,明白華埠散房居民遇到的挑戰,得到的資源亦較少,在疫情期間訊息每天千變萬化,局方正不斷檢討。

