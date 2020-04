舊金山或延長居家抗疫令 確診者中一成是無家者

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山報告最新疫情防控情況,認為有可能繼續延長居家抗疫令。

舊金山總共1,340宗確診,有一成是無家可歸者,或住在散房的居民、長者或有慢性病,死亡個案共22宗,死者全部患有其它疾病,而且當中21人是60歲或以上長者。

市長布里德(London Breed)表示,目前居家抗疫令是到5月3日,但以目前情況來看,繼續延長的可能性極大,因為目前在防控一線的必要人員,仍沒有足夠的防護用品(PPE),原因也很複雜。

布里德說:「我們出現的問題是,來自中國的訂貨被運往其它地方,例如我們訂的防護衣,在來舊金山的路上卻轉運到法國,還有情況是我們訂的東西,在經過海關時,被聯邦緊急管理局沒收,轉運至其它地方。」

布里德表示,市府已訂購1,500萬防護品,當中包括醫用級別口罩、防護衣和防護鏡等,但都尚未到位,對此狀況她也深感無奈,認為聯邦政與地方政府欠缺溝通,而防護用品不足,就不能取消居家抗疫令,恢復城市運轉。

市府衛生部門表示,當局會集中資源,保障市內長者照護中心的安全,例如Laguna Honda醫院會對長者及長期病患採取更嚴格的隔離及檢測措施,此外,當局也再次提醒市民,天氣逐漸變暖,預計將有更多市民到戶外,但防疫意識不能鬆懈。

在執法方面,警方已向違反居家抗疫令的8間商戶和9名個人發出告票,暴力犯罪增加近兩成,但財物犯罪下降了三成。

警方也提醒駕駛者,雖然公路車流量減少,但仍要注意交通安全,禁止超速駕駛。

舊金山警察局長Bill Scott說:「加州公路巡警報告顯示,87%的升幅是駕駛者,時速超過100英里,這完全不能接受,我們希望提醒大家,疫情不是允許大家可以做出魯莽和危險駕駛。」

