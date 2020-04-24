舊金山或延長居家抗疫令 確診者中一成是無家者

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山報告最新疫情防控情況，認為有可能繼續延長居家抗疫令。

舊金山總共1,340宗確診，有一成是無家可歸者，或住在散房的居民、長者或有慢性病，死亡個案共22宗，死者全部患有其它疾病，而且當中21人是60歲或以上長者。

市長布里德（London Breed）表示，目前居家抗疫令是到5月3日，但以目前情況來看，繼續延長的可能性極大，因為目前在防控一線的必要人員，仍沒有足夠的防護用品（PPE），原因也很複雜。

布里德說：「我們出現的問題是，來自中國的訂貨被運往其它地方，例如我們訂的防護衣，在來舊金山的路上卻轉運到法國，還有情況是我們訂的東西，在經過海關時，被聯邦緊急管理局沒收，轉運至其它地方。」

布里德表示，市府已訂購1,500萬防護品，當中包括醫用級別口罩、防護衣和防護鏡等，但都尚未到位，對此狀況她也深感無奈，認為聯邦政與地方政府欠缺溝通，而防護用品不足，就不能取消居家抗疫令，恢復城市運轉。

市府衛生部門表示，當局會集中資源，保障市內長者照護中心的安全，例如Laguna Honda醫院會對長者及長期病患採取更嚴格的隔離及檢測措施，此外，當局也再次提醒市民，天氣逐漸變暖，預計將有更多市民到戶外，但防疫意識不能鬆懈。

在執法方面，警方已向違反居家抗疫令的8間商戶和9名個人發出告票，暴力犯罪增加近兩成，但財物犯罪下降了三成。

警方也提醒駕駛者，雖然公路車流量減少，但仍要注意交通安全，禁止超速駕駛。

舊金山警察局長Bill Scott說：「加州公路巡警報告顯示，87%的升幅是駕駛者，時速超過100英里，這完全不能接受，我們希望提醒大家，疫情不是允許大家可以做出魯莽和危險駕駛。」

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