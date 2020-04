舊金山新型肺炎死亡案例維持21宗 將增病毒檢測點（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山新冠病毒檢測站目前只有26個,遠低於重開城市所需的檢測站數目,不過市公共衛生局週四表示會儘快增加檢測地點。

截至週四,舊金山新增確診69宗,共1,302宗,死亡案例不變,仍是21宗,而總共檢測案例是12,598宗,其中確診案例佔12%。

舊金山公共衛生局表示,目前舊金山每天雖然可以化驗超過4,000個檢測樣本,但是從現有的26個檢測站收集到的樣本大約只有500個,主要原因是沒有足夠的檢測用品,包括棉簽。

舊金山公共衛生局疾病防控部主任Susan Philip說:「在供應鏈中的任何缺口,都會影響我們真正檢測能力。」

不過市府衛生部門表示,正在逐步增加檢測站,以及檢測用品,以提高檢測能力,目前除了有新冠病毒症狀以及與確診者有過接觸的人可以接受檢測,市府還允許沒有醫療保險的市民接受檢測.

例如本週六開始,UCSF將在Mission區設立新檢測站,分別在Garfield公園、Ninos Unidos公園、Flynn小學,以及Cesar Chavez小學。

衛生部門表示,檢測只是抗疫防疫中的一個措施,民眾仍要遵守其他防控疫情的建議,包括保持社交距離、遮蓋臉部、勤洗手。

Philip說:「目的是預防感染新冠病毒,直到我們有疫苗,可以施打給每個舊金山人,那樣才不需要採取這些措施和改變。」

有關舊金山檢測指引可上網查詢,網址:http://sf.gov/citytestsf

