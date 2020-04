特朗普簽署通過第二輪經濟紓困方案 金額近5千億元

【KTSF 張麗月報導】

總值近5,000億元救助小商業和醫院的第二輪經濟紓困法案,週四在國會眾議院表決通過後,送交特朗普總統簽署生效。

戴口罩遮掩臉部的眾議員,週四幾乎一致表決通過近5,000億元的紓困法案。

法案的要點包括,特朗普政府要求額外撥款2,500億元,資助中小型商業,用來支付員工的薪金和租金等開支。

這個薪資計畫提供有條件、不用償還的貸款給小商業,確保在抗疫關門營業期間,可以繼續支付員工的薪金。

不過有消息指出,這筆新的撥款幾乎已經用盡,因為要審批貸款給目前已經積壓的申請個案,對於日後申請的小商業可能沒有份兒。

第二輪的紓困法案也包含民主黨人要求的1,000億元撥款給醫院和全國的疫苗測試計畫。

還有預留600億元給小型銀行和社區發展銀行,專門辦理許多貸款機構不願意承擔在社區和偏遠地區的發展。

也有600億元透過小商業管理局SBA現行的災難援助計畫,提供給小商業的貸款和補助金。

包括眾議長普洛西在內的民主黨籍議員透露,下次的紓困措施將會救助個人,延長失業金到秋天,第二輪派錢給大部份人,以及幫助被裁退的員工透過COBRA,購買可負擔的醫療保險。

