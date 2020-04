聖荷西男子涉毀壞多間商舖 警發視頻追緝（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西警方正追緝一名疑犯,他涉嫌週三蓄意毀壞多間商舖的大門及櫥窗,警方已發放案發視頻,希望公眾提供線案。

案發時間於凌晨3時15分至清晨6時,受害的商舖分別位於S. King Road 2525號、Berryessa Road 2471號、Berryessa Road 1743號、N. Capitol Ave. 1160號和Concourse Drive 2050號。

疑犯被指是一名亞裔或拉美裔男子,身高約5呎6吋,體重約130磅,身穿深色連帽上衣、深色長褲。

疑犯被指駕駛一輛輕型貨車,型號可能是豐田Tacoma。

另外,Milpitas市警方也透露,在上述案發時間,市內也發生多宗類似的刑毀案,警方正在調查。

民眾如能提供疑犯的消息,請聯絡聖荷西警方,電話:(408) 277-4401。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。