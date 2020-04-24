聖荷西男子涉毀壞多間商舖 警發視頻追緝（視頻）

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南灣聖荷西警方正追緝一名疑犯，他涉嫌週三蓄意毀壞多間商舖的大門及櫥窗，警方已發放案發視頻，希望公眾提供線案。

案發時間於凌晨3時15分至清晨6時，受害的商舖分別位於S. King Road 2525號、Berryessa Road 2471號、Berryessa Road 1743號、N. Capitol Ave. 1160號和Concourse Drive 2050號。

疑犯被指是一名亞裔或拉美裔男子，身高約5呎6吋，體重約130磅，身穿深色連帽上衣、深色長褲。

疑犯被指駕駛一輛輕型貨車，型號可能是豐田Tacoma。

另外，Milpitas市警方也透露，在上述案發時間，市內也發生多宗類似的刑毀案，警方正在調查。

民眾如能提供疑犯的消息，請聯絡聖荷西警方，電話：(408) 277-4401。

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