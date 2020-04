退休養老規劃專題：如何善用1,200元聯邦紓困金

【KTS】

聯邦政府1,200元的紓困金在上星期陸續寄出,應該如何善用這筆錢呢?

從3月中到現在,全美已經有超過兩千萬人申請失業金,這1,200元的支票,加上如果家中有小孩每個500元,對許多人來說宛如一場及時雨。

但也有拿到這筆錢的人,可能是一份「意外之財」,如果是後者,該如何運用這筆錢呢?

綜合專家的建議,第一,確保滿足您的即時需求,這包括食物、每月賬單以及房租或貸款,請考慮到許多轄區公用事業公司甚至銀行,都因疫情而提供救濟,查看您可以利用哪些程序,然後相應地分配資金。

第二,用來繳稅,政府宣布延遲繳稅到7月15日,如果您欠政府錢,必須繳稅,可以考慮把這筆錢還給政府。

第三,減少負債,尤其是信用卡債,利用這筆錢還信用卡債,免得利息越滾越多,在還卡債之前,先問信用卡公司,是否替債務人提供減息或免息服務。

第四,開始存緊急基金,正如這次疫情顯示,家中有緊急基金的重要性,資金應等於3到6個月用於支出的金額,雖然1,200美元無法覆蓋全部金額,但可以當作起點。

第五,給有需要的人,當您發現自己很幸運,不需要這1,200元,可以捐給幫助對抗疫情的慈善機構,或是需要幫助的親朋好友。

第六,替小孩開一個長期投資帳戶,有小孩的家庭,每個孩子可以獲得500元,可以考慮為孩子開設一個529教育計劃,這筆錢可以免稅。

