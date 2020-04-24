退休養老規劃專題：如何善用1,200元聯邦紓困金

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聯邦政府1,200元的紓困金在上星期陸續寄出，應該如何善用這筆錢呢？

從3月中到現在，全美已經有超過兩千萬人申請失業金，這1,200元的支票，加上如果家中有小孩每個500元，對許多人來說宛如一場及時雨。

但也有拿到這筆錢的人，可能是一份「意外之財」，如果是後者，該如何運用這筆錢呢？

綜合專家的建議，第一，確保滿足您的即時需求，這包括食物、每月賬單以及房租或貸款，請考慮到許多轄區公用事業公司甚至銀行，都因疫情而提供救濟，查看您可以利用哪些程序，然後相應地分配資金。

第二，用來繳稅，政府宣布延遲繳稅到7月15日，如果您欠政府錢，必須繳稅，可以考慮把這筆錢還給政府。

第三，減少負債，尤其是信用卡債，利用這筆錢還信用卡債，免得利息越滾越多，在還卡債之前，先問信用卡公司，是否替債務人提供減息或免息服務。

第四，開始存緊急基金，正如這次疫情顯示，家中有緊急基金的重要性，資金應等於3到6個月用於支出的金額，雖然1,200美元無法覆蓋全部金額，但可以當作起點。

第五，給有需要的人，當您發現自己很幸運，不需要這1,200元，可以捐給幫助對抗疫情的慈善機構，或是需要幫助的親朋好友。

第六，替小孩開一個長期投資帳戶，有小孩的家庭，每個孩子可以獲得500元，可以考慮為孩子開設一個529教育計劃，這筆錢可以免稅。

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