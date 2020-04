紐約州零售商被控囤積口罩等防護品再哄抬價格牟利

【KTSF】

聯邦檢控官週五起訴紐約州一名零售商,指控他囤積用完即棄的口罩、防護衣和消毒洗手液,再以高價賣出牟利。

被告是45歲男子Amardeep “Bobby” Singh,他被控違反1950年國防生產法,當局稱這次是美國爆發新型肺炎疫情以來,首次有人被檢控。

自疫情爆發以來,個人防護裝備成為熱賣商品,當局稱,Singh在Plainview市的商店原本售賣球鞋和衣服,但上月劃出一個區域專賣「COVID-19必需品」,當中包括N95口罩、面罩、手套和消毒用品。

當局指他在3月底至4月初,開始大量搶購這些醫療用品,包括重量超過1.6噸的用完即棄口罩、2.2噸防護衣、1.8噸消毒洗手液,以及大量數碼溫度探測器。

根據紀錄,他是以7美分的價錢買入口罩,但卻以1元價錢轉售圖利。

當局搜查他在長灘市的貨倉後,起回超過5,000個面罩、2,471年防護衣、711,400對醫用手套。

被告律師稱,其當事人面臨的指控大多數屬虛構,起訴狀中提及其當事人所花的成本也是錯誤的,他說如果售賣個人防護用品是不當或刑事罪行,那麼很多人將要坐牢。

