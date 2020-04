英媒報導瑞德西韋治療新型肺炎病人未如理想

【有線新聞】

有報道指,藥物瑞德西韋(remdesivir)的臨床測試效果未如理想,部分病人更出現嚴重副作用要停藥。

英國《金融時報》報道,世衛意外在網上披露一份在中國測試藥物文件草稿,158名以瑞德西韋治療的病人,比對沒有接受藥物的另外79人,病情沒有明顯改善,死亡率分別約一成四與一成三。

部分病人使用瑞德西韋後出現嚴重副作用,18人要停藥。

世衛指文件正在同行評審,是錯誤公開,已從網上下架。

研發藥物的美國吉利德科學公司則指,研究因參與人數少而終止,無法作出有意義的結論,但指數據趨勢反映使用瑞德西韋的潛在好處,特別是對於染病初期的病人。

瑞德西韋用於治療新型肺炎的效用備受注視,國際上持續有研究與試驗,但現階段不少都未必基於更嚴謹的科學標準,包括隨機程度與有否對照組等。

以本月《新英倫醫學雜誌》刊登的研究為例,指六成八病人使用瑞德西韋後病情改善,但研究其實並非正式試驗,只是整合數據,而數據對象只是全球53名病人。

