英媒報導瑞德西韋治療新型肺炎病人未如理想

【有線新聞】

有報道指，藥物瑞德西韋（remdesivir）的臨床測試效果未如理想，部分病人更出現嚴重副作用要停藥。

英國《金融時報》報道，世衛意外在網上披露一份在中國測試藥物文件草稿，158名以瑞德西韋治療的病人，比對沒有接受藥物的另外79人，病情沒有明顯改善，死亡率分別約一成四與一成三。

部分病人使用瑞德西韋後出現嚴重副作用，18人要停藥。

世衛指文件正在同行評審，是錯誤公開，已從網上下架。

研發藥物的美國吉利德科學公司則指，研究因參與人數少而終止，無法作出有意義的結論，但指數據趨勢反映使用瑞德西韋的潛在好處，特別是對於染病初期的病人。

瑞德西韋用於治療新型肺炎的效用備受注視，國際上持續有研究與試驗，但現階段不少都未必基於更嚴謹的科學標準，包括隨機程度與有否對照組等。

以本月《新英倫醫學雜誌》刊登的研究為例，指六成八病人使用瑞德西韋後病情改善，但研究其實並非正式試驗，只是整合數據，而數據對象只是全球53名病人。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。