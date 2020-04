【KTSF】

紐約州公布週四的新型肺炎死亡人數為422人,是自3月31日以來最低的數字。

自疫情爆發以來,紐約州已有逾16,000人死於新型肺炎,3月31日的死亡數字是391人。

紐約州州長Andrew Cuomo稱,週四的數字雖然有所下降,但仍處於難以想象的水平。

紐約州的入院人數也輕微下降,約有14,000人,而新入院的人數則維持平穩。

