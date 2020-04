舊金山加大專家指灣區實施居家抗疫挽回3至4萬人命

【KTSF】

舊金山紀事報報導指,舊金山加大(UCSF)的流行病學教授George Rutherford相信,由於灣區多個縣及時實施居家抗疫措施,可能因此挽救了3至4萬人的性命。

該名流行病教授表示,舊金山市長布里德2月28日就宣布緊急狀態令,3月17日起灣區各縣又陸續實施居家抗疫令,這些及早行動的結果,讓灣區大約34,000到44,000人得以保住性命,這個數據是以美國如果完全不採取行動的最壞情況所估算出來。

包括舊金山、阿拉米達、聖馬刁縣以及聖塔克拉拉縣等6個縣從3月17日起實施居家抗疫令,這6個縣的人口約佔美國總人口數的2%,如果美國最壞情況導致170萬人死亡的話,這6縣的死亡人數應為34,000人。

如果以220萬人死亡計算,這6縣的死亡人數應為44,000人,不過灣區至今實際死亡人數為200多人,有極為顯著的不同。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。