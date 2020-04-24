Google向南灣Valley醫療中心捐醫療用面罩（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

科技巨頭Google週四向南灣Valley醫療中心捐出49,000個醫療用面罩。

Valley醫療中心行政總裁Chris Wilder說：「Google 一間成功的公司，用一種獨特的方式，和我們成為合作夥伴，今天他們捐贈了49,000個這些面罩，他們不止是捐贈，還製造了這些面罩。」

眾所周知，在新型肺炎疫情之下，全國的醫護人員防護裝備PPE都出現短缺的情況。

Wilder表示，Google提供的這一批面罩，能夠暫時解決了醫療中心前線醫護PPE短缺的情況，但會持續注視疫情發展，對前線醫護PPE庫存的影響。

他表示，Google已經決定自己生產該款面罩，假如縣內其他醫院需要更多這款面罩，他相信Google會製造和提供更多面罩。

Wilder同時指出，矽谷其他科技公司也有向醫療中心捐出防護服和口罩等裝備。

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