Google向南灣Valley醫療中心捐醫療用面罩（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

科技巨頭Google週四向南灣Valley醫療中心捐出49,000個醫療用面罩。

Valley醫療中心行政總裁Chris Wilder說:「Google 一間成功的公司,用一種獨特的方式,和我們成為合作夥伴,今天他們捐贈了49,000個這些面罩,他們不止是捐贈,還製造了這些面罩。」

眾所周知,在新型肺炎疫情之下,全國的醫護人員防護裝備PPE都出現短缺的情況。

Wilder表示,Google提供的這一批面罩,能夠暫時解決了醫療中心前線醫護PPE短缺的情況,但會持續注視疫情發展,對前線醫護PPE庫存的影響。

他表示,Google已經決定自己生產該款面罩,假如縣內其他醫院需要更多這款面罩,他相信Google會製造和提供更多面罩。

Wilder同時指出,矽谷其他科技公司也有向醫療中心捐出防護服和口罩等裝備。

