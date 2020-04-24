加州自僱人士下週二起可申請失業補助

【KTSF 歐志洲報導】

加州一個月前告訴自僱人士可以申請失業補助，勞工部長蘇維思透露，加州勞工部將從下週二開始接受申請。

州府將會從4月28日開始，透過名為「大流行失業補助」（PUA，Pandemic Unemployment Assistance）的計畫接受申請，幫助從疫情開始沒有任何收入的加州居民。

加州勞工部長蘇維思透露，這計劃的延誤是因為加州就業發展部（EDD）目前使用的系統，無法接受例如網的司機和送貨員等自僱人士的申請，而必須全新設計出一套新的系統。

自僱人士要是在下星期二開始遞交申請的話，在兩到4天內可以開始得到這項失業補助，補助金最低每星期167元，最高每星期450元。

蘇維思補充，為了要盡快送出補助金，會先給每個申請人送出最低額每個星期167元的補助，還有加上國會之前通過的600元補助，所以可以先每星期得到767元。

要決定是否合資格申請，申請人必須申報2019年的年收入，就業發展部可以追溯到2月初，也就是申請人收入開始受疫情影響的時候。

當局強調，聯邦的每星期600元補助，只從3月29日開始計算，也只是到7月31日，合共12個星期。

而加州的PUA計畫則能夠長達39個星期，到今年12月底。

另外，為了應對高需求，失業熱線將延長營運時間，每天上午8點至晚上8點，民眾可以到就業發展部的網站查詢詳情，網址是http://www.edd.ca.gov

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