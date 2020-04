【KTSF】

國會預算辦公室(CBO)預期,美國第二季GDP將會明顯收縮近12%,按年跌四成,然後經濟在下半年反彈上升。

CBO又預測,第四季全國失業率將會達到16%的頂峰。

CBO也提到,經濟和勞工市場面臨的挑戰,預期將會持續一段時間。

聯邦財政赤字方面,今年將膨脹至破紀錄近乎4萬億元,遠超2009年金融海嘯期間的聯邦財赤1.4萬億元。

CBO又說,到本財政年度尾,國債等於是美國經濟規模的一倍,在去年底,這個比率大約是八成。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。