聯邦疾病預防控制中心(CDC)週五更新新型肺炎的症狀,從原來的3種症狀增加另外6種。

CDC原本只是把發燒、咳嗽和氣促或者呼吸困難列作新型肺炎的症狀,不過CDC的網站週五就增加了另外6個症狀,說患有新型肺炎的人,據報有廣泛的症狀,從輕微症狀到嚴重疾病。

新的症狀包括發冷、持續因為發冷而發抖、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛,以及失去味覺和嗅覺。

除了以上症狀外,冠狀病毒的其他症狀還包括肚瀉、皮膚出紅疹、流鼻水、眼紅和疲累。

