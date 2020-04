CDC官網教導民眾自製布口罩 本台記者親身示範（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前灣區多個縣市都要求居民外出需要戴口罩或掩住口鼻,否則將面臨罰款,不過市面上口罩一片難求,聯邦疾病控制中心(CDC)官網就教導民眾如何自製布口罩,而且做法非常簡單。

在聯邦防控中心有關如何預防疫情方面的指引,它就包括3種方式教大家怎麼樣在家自製布口罩,其中有兩種是完全不需要縫紉機的,現在為您示範其中一種是用家裡不要用的T恤,然後另外一種是用家裡的絲巾或是圍巾,都可以很簡單的製作出布口罩。

首先就是把這個圍巾對折,這圍巾要方形的會比較好用,對折之後就是把它折到中間,你就看自己的口鼻的距離,來決定它的寬度,基本上這樣是滿剛好的,然後在右邊就用橡皮筋穿過來,然後再把它折進來,這樣就是有一個耳朵了。

那另外一邊也一樣,用橡皮筋把它穿進來,然後折到中間,那它這個寬度可以調整,看每個人的口鼻處有多寬多長,就可以彈性調整,然後兩邊一掛。

另外也可以用T恤,用家裡不需要或已經要淘汰的T shirt,都可以來做口罩,而且也是一樣,不需要縫紉機,也不需要縫線。

首先把前半段這邊對齊,因為前面這邊是最重要的,只要這邊對齊就可以了,然後我們就是整段大塊的剪,寬度就是可以蓋住口鼻的寬度,把它剪開,剪開之後這個部分就是可以蓋住了。

整個口罩的部分大概是要這樣子,後面就要把它剪開,剪得不平整也沒關係,因為到時候是會綁在後面,看不到的。

那接著就是剪這一邊,這個線你喜歡厚一點,就可以比較紮實一點,但是你喜歡細一點的話,就可以剪細一點,像是剪一個ㄇ字型一樣,後面的線把它截半斷開,那麼這樣一個布口罩就做好啦。

那首先在頭上的部分要綁高一點,把它綁起來,其實就有點像手術用的手術口罩那種,就是有兩條線的,那後面也把它綁起來,綁好以後再調整一下口鼻的位置。

這樣也是很簡單的一個布口罩了,所以我們是從CDC的官網,看看他們所建議的布口罩怎麼做,然後示範給大家看,希望大家如果買不到口罩,也可以找出家中不需要的T恤或圍巾,一起來做看看,保護自己的健康。

