CDC官網教導民眾自製布口罩 本台記者親身示範（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前灣區多個縣市都要求居民外出需要戴口罩或掩住口鼻，否則將面臨罰款，不過市面上口罩一片難求，聯邦疾病控制中心（CDC）官網就教導民眾如何自製布口罩，而且做法非常簡單。

在聯邦防控中心有關如何預防疫情方面的指引，它就包括3種方式教大家怎麼樣在家自製布口罩，其中有兩種是完全不需要縫紉機的，現在為您示範其中一種是用家裡不要用的T恤，然後另外一種是用家裡的絲巾或是圍巾，都可以很簡單的製作出布口罩。

首先就是把這個圍巾對折，這圍巾要方形的會比較好用，對折之後就是把它折到中間，你就看自己的口鼻的距離，來決定它的寬度，基本上這樣是滿剛好的，然後在右邊就用橡皮筋穿過來，然後再把它折進來，這樣就是有一個耳朵了。

那另外一邊也一樣，用橡皮筋把它穿進來，然後折到中間，那它這個寬度可以調整，看每個人的口鼻處有多寬多長，就可以彈性調整，然後兩邊一掛。

另外也可以用T恤，用家裡不需要或已經要淘汰的T shirt，都可以來做口罩，而且也是一樣，不需要縫紉機，也不需要縫線。

首先把前半段這邊對齊，因為前面這邊是最重要的，只要這邊對齊就可以了，然後我們就是整段大塊的剪，寬度就是可以蓋住口鼻的寬度，把它剪開，剪開之後這個部分就是可以蓋住了。

整個口罩的部分大概是要這樣子，後面就要把它剪開，剪得不平整也沒關係，因為到時候是會綁在後面，看不到的。

那接著就是剪這一邊，這個線你喜歡厚一點，就可以比較紮實一點，但是你喜歡細一點的話，就可以剪細一點，像是剪一個ㄇ字型一樣，後面的線把它截半斷開，那麼這樣一個布口罩就做好啦。

那首先在頭上的部分要綁高一點，把它綁起來，其實就有點像手術用的手術口罩那種，就是有兩條線的，那後面也把它綁起來，綁好以後再調整一下口鼻的位置。

這樣也是很簡單的一個布口罩了，所以我們是從CDC的官網，看看他們所建議的布口罩怎麼做，然後示範給大家看，希望大家如果買不到口罩，也可以找出家中不需要的T恤或圍巾，一起來做看看，保護自己的健康。

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