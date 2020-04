紐森宣布為加州低收入長者免費提供一日三餐

【KTSF 郭柟】

加州累計有39,254宗確診,週五有多93人不治,共有1,562人死亡,並有多了1%深切治療部患者,州長紐森週五宣佈,為低收入長者提供免費一日三餐。

紐森表示,跟聯邦緊急事務管理局(FEMA)合作,支付餐廳為州內低收入長者免費提供一日三餐,FEMA會支付75%的費用,州府和地方政府支付其餘25%,餐廳可獲補貼16元早餐、17元午餐和28元晚餐,食物都必須符合特定營養要求。

申請人年收入必須低過聯邦貧窮線600%、有高風險感染新型肺炎、或者已確診感染才合資格申請,大家可以上http://covid19.ca.gov,或者打電話211查詢有關詳情。

紐森指,全州有120萬名獨居長者,有些人無法自理煮食,需要送餐服務,同時可以讓更多餐廳復工。

另外,為長者的精神健康著想,州府又設立了一個聊天熱線,(888) 670-360,為長者提供傾訴對象。

另一方面,加州車輛管理局(DMV)將會延長更新車牌和車輛登記的截止日期,如果你的車輛登記在3月16日至5月31日期間截止,將獲額外60日時間繳費,當局又會豁免相關罰款。

一項研究報告發現,75%的加州居民贊成即使經濟受損,都應該繼續實施居家抗疫令,直至疫情結束。

反對的有11%人,他們認為必須立即停止居家令,振興經濟。

加州保健基金會在4月17至22號訪問了1,015人,他們都發現在低收入的受訪者之中,大約78%都贊成維持居家抗疫令。

報告顯示,即使最近見到有人出外示威,要求解除居家令,他們只反映少數加州居民。

