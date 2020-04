居家抗疫令雖實施中 但市區近日多了人車出沒

【KTSF】

灣區居家抗疫令實施期間,公路雖然少了車輛行駛,但是有民眾留意到比起上幾星期,最近市區多了車輛,以及多了人出街。

舊金山金門公園週四下午見到多了人出街,曬太陽、跑步、踩單車,有民眾表示,目測人數比上個月多了約一半,而且市區車輛都多了。

舊金山公園及康樂部門主任指出,天氣和暖,吸引了更多了人出街,不過只要市民保持社交距離,出街散步並無問題。

另外,灣區油價大幅下跌,近幾年來的新低,根據美國汽車協會(AAA)的數據,油價最貴的舊金山,平均跌到每加崙3.10元,東灣、中半島和南灣,平均都跌穿3元,Concord市有油站甚至跌至每加崙兩元幾,全國20幾個州份平均油價比去年同期下跌了1塊多。

有專家分析,居家抗疫令之下,原油和汽油供過於求,令油價大幅下跌,大批裝載原油的貨船,因此要駛離加州海岸,這些船上載有大約2,000萬桶原油,足夠供應全球兩成的汽油。

