居家抗疫令雖實施中 但市區近日多了人車出沒

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灣區居家抗疫令實施期間，公路雖然少了車輛行駛，但是有民眾留意到比起上幾星期，最近市區多了車輛，以及多了人出街。

舊金山金門公園週四下午見到多了人出街，曬太陽、跑步、踩單車，有民眾表示，目測人數比上個月多了約一半，而且市區車輛都多了。

舊金山公園及康樂部門主任指出，天氣和暖，吸引了更多了人出街，不過只要市民保持社交距離，出街散步並無問題。

另外，灣區油價大幅下跌，近幾年來的新低，根據美國汽車協會（AAA）的數據，油價最貴的舊金山，平均跌到每加崙3.10元，東灣、中半島和南灣，平均都跌穿3元，Concord市有油站甚至跌至每加崙兩元幾，全國20幾個州份平均油價比去年同期下跌了1塊多。

有專家分析，居家抗疫令之下，原油和汽油供過於求，令油價大幅下跌，大批裝載原油的貨船，因此要駛離加州海岸，這些船上載有大約2,000萬桶原油，足夠供應全球兩成的汽油。

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