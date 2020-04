【KTSF】

舊金山列治文區Balboa街4間華裔經營的餐館約兩個星期前連續被賊人爆竊和破壞,警方宣布拘捕了疑犯,而這名疑犯之後又涉嫌搶劫日落區和列治文區兩間銀行。

39歲舊金山居民Benjamin Chase,涉嫌本月10號清晨時分,連續爆竊Balboa街33 Avenue至37 Avenue之間4間華裔經營的餐館,偷走財物以及破壞餐館前面的玻璃。

警方表示,之後幾天,疑犯涉嫌在北岸區、日落區和列治文區犯案,涉嫌搶劫Irving街夾23 Avenue一間銀行。

上星期五早上,疑犯涉嫌搶劫6 Avenue夾Clement街一間銀行,同一天下午警方就拘捕了他。

